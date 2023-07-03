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Пермь
Профиль пользователя Dian_na

фото пользователя Dian_na

О себе

Танцы💃
Зал 💪
Концерты🎸
Закаты и рассветы🌅🌄
И многое многое другое🌆
За любой движ ✨💫

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Pzhekizhp

Пермь → собрать компанию

Давайте тусить вместе

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Mashutka

Пермь → прогуляться, перекусить

Мкр жд, закамск, центр (желательно)

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Olga00

Пермь → другое

Приглашаю на прогулку-фотосессию

Откликнулось 9 участников

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