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Пермь
Пермь
Профиль пользователя Danila.878
О себе
Катаюсь на сноуборде
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие
События пользователя
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