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Пермь
Профиль пользователя Danila.878

фото пользователя Danila.878

О себе

Катаюсь на сноуборде

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Пермь → прогуляться, перекусить

Нравится слушать собеседника

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Пермь → собрать компанию

Давайте тусить вместе

Откликнулись 22 участника

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Москва → пообщаться

Разговориться по душам, а дальше как пойдёт

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Пермь → прогуляться, перекусить

Мкр жд, закамск, центр (желательно)

Откликнулось 11 участников

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Пермь → другое

Приглашаю на прогулку-фотосессию

Откликнулось 7 участников

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