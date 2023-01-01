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Пермь
Профиль пользователя Bahoo

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О себе

Доброжелателен и участлив. Легко поддержу разговор практически на любую тему.
Склонен к критическому мышлению
Люблю изучать "миры" людей, их взгляды, проблемы и радости.
Психология, философия, и астрофизика - мои фавориты в изучении мира.
Хожу в спортзал и бассейн.
Не лишён чувства прекрасного, из того люблю всякого рода искусство.
За любой движ, в хорошей компании.

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность
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