О себе

Доброжелателен и участлив. Легко поддержу разговор практически на любую тему.

Склонен к критическому мышлению

Люблю изучать "миры" людей, их взгляды, проблемы и радости.

Психология, философия, и астрофизика - мои фавориты в изучении мира.

Хожу в спортзал и бассейн.

Не лишён чувства прекрасного, из того люблю всякого рода искусство.

За любой движ, в хорошей компании.