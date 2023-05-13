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Пермь
Профиль пользователя asya1

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Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚶‍♀️ Прогуляться

Участие в других событиях

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Пермь → прогуляться, перекусить

Мкр жд, закамск, центр (желательно)

Откликнулось 11 участников

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