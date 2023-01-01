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Пермь
Пермь
Профиль пользователя ArthurM
О себе
Не люблю сидеть дома, но сижу, ибо работаю удаленно. По возможности, куда нить выбираюсь.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба
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