Пермь
Профиль пользователя Arlene6667
О себе
Вот твоя анкета:
Твой нежный Дьявол, 18, Пятигорск
Ищу друга, а может парня, как пойдет.
Несколько фактов обо мне:
1. Я девушка.
2. Мне 21.
3. Семейное положение: пропустим...
4. Я люблю мясо, в любом виде, кроме вареного и сырого.
5. Люблю кошек и собак.
6. Хочу выйти замуж.
7. Хочу родить ребенка.
8. Люблю гулять под дождем.
9. Люблю музыку, в общем меломан.
10. Люблю свою свободу.
11. Не люблю, когда мне указывают, что делать, а что нет.
12. Я эльфийка.
13. Люблю петь.
14. Люблю ужастики.
15. Увлекаюсь мистикой, и все, что связано с ней меня привлекает.
16. Я актив.
17: Не поддаюсь манипуляциям.
18. Не люблю шумные компании.
19. Меня раздражают люди, которые лезут туда, куда не надо.
20. Пишу стихи.
21. Вспыльчивая, агрессивная и ужасно ревнивая стерва.
22. Матерюсь.
23. Я феминистка.
24. Я доминант.
25. Боюсь игнора.
26. Я серый пансексуал.
27. Стеснительное, неуверенное в себе существо, которое стесняется всех и вся.
28. Не могу дать отпор, но могу сказать пару ласковых в сообщениях.
29. Я хочу суши.
30. Если ты челкастый блондин с волосами до скул, зеленоглазый или сероглазый, на крайняк кариглазый, то я сразу же спизжу тебя в отношения.
И нет не принимается! Да, я наглая, и шо вы мне сделаете? ;}
Профиль обновлён 29 июля 2023 г.
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