Вот твоя анкета: Твой нежный Дьявол, 18, Пятигорск Ищу друга, а может парня, как пойдет. Несколько фактов обо мне: 1. Я девушка. 2. Мне 21. 3. Семейное положение: пропустим... 4. Я люблю мясо, в любом виде, кроме вареного и сырого. 5. Люблю кошек и собак. 6. Хочу выйти замуж. 7. Хочу родить ребенка. 8. Люблю гулять под дождем. 9. Люблю музыку, в общем меломан. 10. Люблю свою свободу. 11. Не люблю, когда мне указывают, что делать, а что нет. 12. Я эльфийка. 13. Люблю петь. 14. Люблю ужастики. 15. Увлекаюсь мистикой, и все, что связано с ней меня привлекает. 16. Я актив. 17: Не поддаюсь манипуляциям. 18. Не люблю шумные компании. 19. Меня раздражают люди, которые лезут туда, куда не надо. 20. Пишу стихи. 21. Вспыльчивая, агрессивная и ужасно ревнивая стерва. 22. Матерюсь. 23. Я феминистка. 24. Я доминант. 25. Боюсь игнора. 26. Я серый пансексуал. 27. Стеснительное, неуверенное в себе существо, которое стесняется всех и вся. 28. Не могу дать отпор, но могу сказать пару ласковых в сообщениях. 29. Я хочу суши. 30. Если ты челкастый блондин с волосами до скул, зеленоглазый или сероглазый, на крайняк кариглазый, то я сразу же спизжу тебя в отношения. И нет не принимается! Да, я наглая, и шо вы мне сделаете? ;}

Профиль обновлён 29 июля 2023 г.

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