О себе

Ощущаю себе посредине между экстравертом и интровертом

Точно могу сказать не люблю мероприятия на подобие клубов, и одному долгое время точно не комфортно находиться

Музыку наверное могу любую слушать

От Меладзе до каспийского груза (вообще люблю больше электронную - транс, техно, драм)

Летом велосипед, активный отдых

Не так давно для себя открыл горные лыжи - очень нравится