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Пермь
Профиль пользователя AntonioBoroda

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О себе

Ощущаю себе посредине между экстравертом и интровертом
Точно могу сказать не люблю мероприятия на подобие клубов, и одному долгое время точно не комфортно находиться
Музыку наверное могу любую слушать
От Меладзе до каспийского груза (вообще люблю больше электронную - транс, техно, драм)
Летом велосипед, активный отдых
Не так давно для себя открыл горные лыжи - очень нравится

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🐈 Домашние животные🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

События пользователя

Пермь → прогуляться, перекусить

Познакомиться с людьми, возможно хорошая компания

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