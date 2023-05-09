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Пермь
Ощущаю себе посредине между экстравертом и интровертом
Пермь
Профиль пользователя AntonioBoroda
О себе
Ощущаю себе посредине между экстравертом и интровертом
Точно могу сказать не люблю мероприятия на подобие клубов, и одному долгое время точно не комфортно находиться
Музыку наверное могу любую слушать
От Меладзе до каспийского груза (вообще люблю больше электронную - транс, техно, драм)
Летом велосипед, активный отдых
Не так давно для себя открыл горные лыжи - очень нравится
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🐈 Домашние животные🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие
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