Интересы : Музыка ( Современные русские и зарубежные исполнители) Классическая литература (русская и зарубежная, аудиокниги ) Спорт ( Модерн, йога, пробежки, фитнес) Индустрия косметологии ( Уход за лицом и телом, бьюти - процедуры)

Профиль обновлён 9 марта 2023 г.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Пермь.

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