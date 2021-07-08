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Пермь
Профиль пользователя Anna.tche

фото пользователя Anna.tche
фото #2 пользователя Anna.tche

Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Шутки про говно 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Пермь → пообщаться
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