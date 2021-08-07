Честно, хочу вылезти из скорлупы. Работа на удалёнке это мечта, говорили они. Круто конечно, но живое общение свелось к 10%) В свободное время я люблю заниматься спортом. Несколько лет уже изучаю тему питания и физ. нагрузок. Интересная для меня тема для обсуждения. Смотрю сериалы как маньяк) так что, если нужна рекомендация, пиши) Ещё у меня есть дочь, ей 4 года. Мамский контент вошёл в чат. Совместные вылазки с мамами приветствуются. А также поговорить о воспитании, поныть, пошутить на тему детей- могу умею. Кстати о юморе. Говорят он у меня черный. Не знаю что ещё писать, так что тегами опишу остальные интересы #вебдизайн #рисование #инвестиции #крипта #отношения #кальян #шопинг #питание #всечтоугодноновоедляменя

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

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