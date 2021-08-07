Пермь
Профиль пользователя AnnaKychkina
О себе
Честно, хочу вылезти из скорлупы. Работа на удалёнке это мечта, говорили они. Круто конечно, но живое общение свелось к 10%)
В свободное время я люблю заниматься спортом. Несколько лет уже изучаю тему питания и физ. нагрузок. Интересная для меня тема для обсуждения.
Смотрю сериалы как маньяк) так что, если нужна рекомендация, пиши)
Ещё у меня есть дочь, ей 4 года. Мамский контент вошёл в чат. Совместные вылазки с мамами приветствуются. А также поговорить о воспитании, поныть, пошутить на тему детей- могу умею.
Кстати о юморе. Говорят он у меня черный.
Не знаю что ещё писать, так что тегами опишу остальные интересы #вебдизайн #рисование #инвестиции #крипта #отношения #кальян #шопинг #питание #всечтоугодноновоедляменя
Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Другие пользователи из города Пермь
Ищешь друзей и компанию в городе Пермь?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Пермь.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.