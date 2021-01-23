Пермь
Профиль пользователя Angelika8

фото пользователя Angelika8

О себе

Люблю путешествовать , животных есть кролик и хомячки ) позитивная , могу выслушать , общительная )!

Профиль обновлён 13 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Пермь → пообщаться

Приятное общение позитивное )!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vita9
Санкт-Петербург → Другое

Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

маленькое фото пользователя Aaori
Самара → Другое

Учусь заново знакомиться с людьми

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