Пермь
Профиль пользователя Anastasia1803
О себе
Если ты вежливый,ответственный,коммуникабельный,пунктуальный и честный🙃
✅Если у тебя активная жизненная позиция.
✅Если у тебя есть желание работать и зарабатывать,то ждём тебя в свою крутую команду 👫в магазин Хмель & Солод 🍺
Наши условия:
🛑Оформление по ТК РФ
🛑Полный соц. пакет
🛑Компенсация вечернего проезда 🚖
🛑Предоставляем рабочую форму
🛑Гибкий график работы
В твои обязанности будут входить:
✔️Открытие и закрытие магазина.
✔️Продажа вкуснейших разливных напитков,снеков,табачной продукции,сопутствующих товаров.
✔️Кассовая дисциплина,отчетность,участие в инвентаризациях.
✔️Обслуживание наших обожаемых покупателей в соответствии со стандартами компании.
🔛По всем интересующим вопросам обращаться по
89918142845 Кристина.
Требуются на :
Сапфирную 12
Красногвардейскую 2
Анри барбюса 43
Профиль обновлён 6 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Другие пользователи из города Пермь
Ищешь друзей и компанию в городе Пермь?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Пермь.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.