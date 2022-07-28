Если ты вежливый,ответственный,коммуникабельный,пунктуальный и честный🙃 ✅Если у тебя активная жизненная позиция. ✅Если у тебя есть желание работать и зарабатывать,то ждём тебя в свою крутую команду 👫в магазин Хмель & Солод 🍺 Наши условия: 🛑Оформление по ТК РФ 🛑Полный соц. пакет 🛑Компенсация вечернего проезда 🚖 🛑Предоставляем рабочую форму 🛑Гибкий график работы В твои обязанности будут входить: ✔️Открытие и закрытие магазина. ✔️Продажа вкуснейших разливных напитков,снеков,табачной продукции,сопутствующих товаров. ✔️Кассовая дисциплина,отчетность,участие в инвентаризациях. ✔️Обслуживание наших обожаемых покупателей в соответствии со стандартами компании. 🔛По всем интересующим вопросам обращаться по 89918142845 Кристина. Требуются на : Сапфирную 12 Красногвардейскую 2 Анри барбюса 43

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

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