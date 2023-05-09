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Пермь
Пермь
Профиль пользователя Alexakrobat82
О себе
Меломан, музыку разную люблю. Занимаюсь спортом. Играю на разных музыкальных инструментах.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей
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