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Пермь
Профиль пользователя Alexakrobat82

фото пользователя Alexakrobat82

О себе

Меломан, музыку разную люблю. Занимаюсь спортом. Играю на разных музыкальных инструментах.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей
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