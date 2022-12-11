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Пермь
Профиль пользователя Alex_25

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О себе

Люблю приятное общение, прогулки, кино и своего прекрасного кота

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа ☣️ Токсичность 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 🎲 Настольные игры

Не нравится:

🎮 Видеоигры 💨 Кальян
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