Пермь
Профиль пользователя Aleksey777
О себе
Учусь в институте, занимаюсь спортом, люблю отдыхать с кайфом
Профиль обновлён 17 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового 🪩 Ночной клуб 🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
☣️ Токсичность
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