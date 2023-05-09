Пермь
Профиль пользователя Aeradan

фото пользователя Aeradan
фото #2 пользователя Aeradan

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Пермь → прогуляться, перекусить

Выпить кофе и поболтать.

Пермь → пообщаться

Зона свободной поэзии и иного творчества.

Пермь → пообщаться

Позиция, творчество и просто поболтать.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя LinaYarnyh
Москва → Другое

Пошли в телегу, поболтаем? 😉

маленькое фото пользователя Yana_Sinner
Москва → Другое

Давайте пообщаемся) на темы таро, эзотерики, создания мира и тд

Оренбург → Другое

Как ты снимаешь стресс?🧳⚽🎯🎣🏓🎶🎳📽️🛠️🔞🏄

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