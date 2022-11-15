Пенза
Профиль пользователя Sergey1421

фото пользователя Sergey1421

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

События пользователя

Пенза → прогуляться, перекусить

Прогуляться по обьщяться

Пенза → прогуляться, перекусить

Прогуляться,по спутнику

Пенза → активный отдых

Спутник на пляж

Пенза → прогуляться, перекусить

На пляж в спутник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alexa2310
Пенза → Другое

Ищу друзей

маленькое фото пользователя Mari.iart
Пенза → Другое

Хочу сходить на пляж в спутнике, кто со мной?

маленькое фото пользователя Escada
Пенза → Другое

Идём со мной

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