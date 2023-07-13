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Пенза
Профиль пользователя Seejay

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О себе

Сергей, пишу стихи, люблю слушать рэп, Мияги, Честер, chipachip. И т д

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Пенза → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу, общение дружба.

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