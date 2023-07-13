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Пенза
Пенза
Профиль пользователя Seejay
О себе
Сергей, пишу стихи, люблю слушать рэп, Мияги, Честер, chipachip. И т д
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
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