Пенза
Профиль пользователя Robin

фото пользователя Robin
фото #2 пользователя Robin

О себе

Очень люблю ходить на футбольные матчи. Смотрю фильмы/сериалы. Люблю путешествие

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

💩 Странный юмор

События пользователя

Пенза → прогуляться, перекусить

Общаться на разные темы)))

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

маленькое фото пользователя Mariii
Новороссийск → Другое

Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

маленькое фото пользователя Ksyusha95
Санкт-Петербург → Другое

Общение, поддержка:)

маленькое фото пользователя s_mwl
Красногорск → Другое

Поговорить на разные темы

Москва → Другое

Подружиться, все подробности в анкете

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