Пенза
Профиль пользователя Reiy
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Знакомство для дружбы
Москва → Другое
поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)
Одинцово → Другое
Живите долго и процветайте 🖖🏻
Москва → Другое
Хочу обсудить дорамы/аниме/манги/манхвы
Тула → Другое
Можно просто поныть и поддержать друг друга, если тебе тоже одиноко
Москва → Другое
Назови три основных принципа успешных отношений
Москва → Другое
В плохую погоду предлагаю поиграть в онлайн игры по сети.
Пенза → Другое
Хочу сходить на пляж в спутнике, кто со мной?
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