Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

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Пенза → прогуляться, перекусить Хотелось бы прогуляться с интересными людьми и конечно поболтать.

Пенза → Другое Хочу сходить на пляж в спутнике, кто со мной?

Москва → Другое В плохую погоду предлагаю поиграть в онлайн игры по сети.

Тула → Другое Можно просто поныть и поддержать друг друга, если тебе тоже одиноко

Одинцово → Другое Живите долго и процветайте 🖖🏻

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Пенза.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.