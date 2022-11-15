Пенза
Профиль пользователя Reiy

фото пользователя Reiy

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги

События пользователя

Пенза → пообщаться

Новые знакомства всегда хорошо.

Пенза → прогуляться, перекусить

Хотелось бы прогуляться с интересными людьми и конечно поболтать.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Знакомство для дружбы

маленькое фото пользователя diakat09
Москва → Другое

поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

маленькое фото пользователя Tatsu
Одинцово → Другое

Живите долго и процветайте 🖖🏻

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу обсудить дорамы/аниме/манги/манхвы

маленькое фото пользователя DianaDi
Тула → Другое

Можно просто поныть и поддержать друг друга, если тебе тоже одиноко

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Назови три основных принципа успешных отношений

маленькое фото пользователя Merilin89
Москва → Другое

В плохую погоду предлагаю поиграть в онлайн игры по сети.

маленькое фото пользователя Mari.iart
Пенза → Другое

Хочу сходить на пляж в спутнике, кто со мной?

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