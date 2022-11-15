Пенза
Профиль пользователя Meltary

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О себе

Люблю настольные игры, ищу компанию для игр. Смотрю детективные сериалы и читаю детективы.

Профиль обновлён 4 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор 📺 Политика ✝️ Религия 🏫 Учеба 💰 Бизнес

События пользователя

Пенза → пообщаться

С любителями настольных игр

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