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Пенза
Профиль пользователя Leiba

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О себе

Интересуюсь психологией, особенно такими темами как: НРЛ, ПРЛ, РПП. 🤓Нравится тема истории искусства, экспрессионизма. Занималась боксом 5 лет, сейчас много тренируюсь в домашних условиях. По профессии визажист: много знаю о процедурах красоты и макияже💄 нравится слушать всякие подкасты про знаменитых исторических личностей и интересные события. Не люблю ходить в кино, театр нравится. Люблю поесть, смотреть азиатские сериалы, разгадывать сканворды и К-pop 2 поколения.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно

События пользователя

Москва → пообщаться
Как же я хочу тебя удалить
Санкт-Петербург → пообщаться
Эта клумба без нарциссов 🌸🌻🌺🪻🌷🌼🌹
Москва → пообщаться
Эта клумба без нарциссов 🌸🌻🪻🌺🌷🌼
Екатеринбург → пообщаться
Болталка для дорамщиков и дорамщиц 🎥 🍿

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Melo_Del_Ross
Краснодар → Другое
Выгорание - как вы с этим боретесь?
маленькое фото пользователя Alzara
Москва → Другое
Совсем не понимаю как пользоваться приложением:(
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