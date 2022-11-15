Интересуюсь психологией, особенно такими темами как: НРЛ, ПРЛ, РПП. 🤓Нравится тема истории искусства, экспрессионизма. Занималась боксом 5 лет, сейчас много тренируюсь в домашних условиях. По профессии визажист: много знаю о процедурах красоты и макияже💄 нравится слушать всякие подкасты про знаменитых исторических личностей и интересные события. Не люблю ходить в кино, театр нравится. Люблю поесть, смотреть азиатские сериалы, разгадывать сканворды и К-pop 2 поколения.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

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