Замужняя мамашка в декрете. Муж попадает на работе, а пропадаю в рутине бытовухи. Говорят в жизни я красивее. Врут.

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм

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