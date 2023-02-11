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Пенза
Профиль пользователя Irina567

фото пользователя Irina567

О себе

Я люблю рисовать я занимаюсь росписью по дереву, вязанием крючком, люблю рисовать комиксы.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🖼 Выставка / музей 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб 🇬🇧 Изучение нового 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт
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