Пенза

Профиль пользователя Denisius

О себе Нравятся настольные игры, видеоигры(ea fc24, hearthstone, valfeim).

Смотрю сериалы, фильмы. Не откажусь от похода в театр, музей.

Был в сети пару дней назад

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