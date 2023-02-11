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Пенза
Нравятся настольные игры, видеоигры(ea fc24, hearthstone, valfeim).
Пенза
Профиль пользователя Denisius
О себе
Нравятся настольные игры, видеоигры(ea fc24, hearthstone, valfeim).
Смотрю сериалы, фильмы. Не откажусь от похода в театр, музей.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🏫 Учеба🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр
Не нравится:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💨 Кальян💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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