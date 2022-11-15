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Пенза
Профиль пользователя Anya_Ry

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фото #2 пользователя Anya_Ry

О себе

Живу в Пензе (Спутник), мне 23. Хочу найти новые знакомства, подругу, чтобы вместе проводить время и гулять.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать

События пользователя

Пенза → собрать компанию
Девочки, кто хочет найти новые знакомства, погулять, пообщаться?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ananas
Пенза → Другое
Я не знаю что писать потому что крайне не люблю писать о себе)
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