Люблю отдых, общение, просто гулять, можно на велосипедах погонять и так далее

Профиль обновлён 6 июня 2023 г.

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Павловский Посад → прогуляться, перекусить Поболтать , посмеяться, да и просто прогуляться

Санкт-Петербург → Другое Погода говно(3.05), ну сегодня получше(5.05)

Йошкар-Ола → Другое Поддержка скучающих. Скучающая - это я :)

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Павловский Посад.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.