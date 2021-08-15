Павловский Посад
Профиль пользователя Sergeymps
О себе
Люблю отдых, общение, просто гулять, можно на велосипедах погонять и так далее
Профиль обновлён 6 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения
Не нравится:
🏢 Работа 📺 Политика 🏫 Учеба 💰 Бизнес 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
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