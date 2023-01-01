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Павловский Посад
Павловский Посад
Профиль пользователя Alex_diablo
О себе
Привет,меня зовут Александр,а можно просто Саня,люблю этот мир,и всю вселенную,увлекаюсь ретро-музыкой,видеоиграми,люблю научпоп фильмы и всем приятным на нашей планете))))
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📚 Книги💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино💨 Кальян🎮 Видеоигры🎬 Могу посоветовать фильм
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
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