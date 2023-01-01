⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Павловский Посад

Павловский Посад
Профиль пользователя Alex_diablo

фото пользователя Alex_diablo

О себе

Привет,меня зовут Александр,а можно просто Саня,люблю этот мир,и всю вселенную,увлекаюсь ретро-музыкой,видеоиграми,люблю научпоп фильмы и всем приятным на нашей планете))))

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📚 Книги💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино💨 Кальян🎮 Видеоигры🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎭 Театр

События пользователя

Москва → пообщаться

Пообщаться об музыке,фильмах,играх,и об остальных прелестях жизни😀😀😁😁😁

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dmitry2097

Москва → прогуляться, перекусить

Мне интересны новые люди, обсудим всё или ничего

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Shaxrik

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти новых друзьй в этой стране))

Откликнулось 6 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Павловский Посад

маленькое фото пользователя Sergeymps
маленькое фото пользователя Alexandr1204
маленькое фото пользователя NBA777

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам