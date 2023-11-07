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Павлодар
Профиль пользователя Natalie8

фото пользователя Natalie8

О себе

Меня зовут Наташа👋 Люблю спокойные тихие вечера, а иногда хочется веселой компании и громкой музыки. Ценю искренность, прямолинейность и простоту🤗

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия

Участие в других событиях

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