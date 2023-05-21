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Павлодар
Всем привет ☺️
Павлодар
Профиль пользователя Girl_978
О себе
Всем привет ☺️
Обожаю разносторонних и открытых людей.
Безумно люблю прогулки под дождём.
Предпочитаю смотреть фильмы из жанров: боевики, триллеры, ужастики,но в хорошей компании,могу посмотреть любой жанр.
Увлекаюсь писательством ,пишу небольшие истории, чаще всего из серий романтика, фэнтези.
Нравятся ночные разговоры.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
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