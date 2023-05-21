О себе

Всем привет ☺️

Обожаю разносторонних и открытых людей.

Безумно люблю прогулки под дождём.

Предпочитаю смотреть фильмы из жанров: боевики, триллеры, ужастики,но в хорошей компании,могу посмотреть любой жанр.

Увлекаюсь писательством ,пишу небольшие истории, чаще всего из серий романтика, фэнтези.

Нравятся ночные разговоры.