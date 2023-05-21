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Павлодар
Профиль пользователя Girl_978

фото пользователя Girl_978

О себе

Всем привет ☺️
Обожаю разносторонних и открытых людей.
Безумно люблю прогулки под дождём.
Предпочитаю смотреть фильмы из жанров: боевики, триллеры, ужастики,но в хорошей компании,могу посмотреть любой жанр.
Увлекаюсь писательством ,пишу небольшие истории, чаще всего из серий романтика, фэнтези.
Нравятся ночные разговоры.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

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✝️ Религия🪩 Ночной клуб

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Право выбора или навящевые идей окружающих?

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