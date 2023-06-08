Павлодар
Профиль пользователя Fati08
О себе
Люблю рисовать смотрю фильмы и дорамы
Обожаю животных 🥰
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр
Не нравится:
💨 Кальян 🍷 Алкоголь 💩 Странный юмор 🪩 Ночной клуб
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