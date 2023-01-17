Павлодар
Профиль пользователя BTS_ANIMELove
О себе
Меломанка, люблю аниме и сериалы, не общаюсь с людими старше меня на 8 лет,
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
🏫 Учеба 🏢 Работа 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🚶♀️ Прогуляться
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