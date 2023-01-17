Меломанка, люблю аниме и сериалы, не общаюсь с людими старше меня на 8 лет,

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 💬 Пообщаться онлайн

🏫 Учеба 🏢 Работа 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🚶‍♀️ Прогуляться

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Павлодар.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.