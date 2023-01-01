О себе

Я тут, для интересного общение, иностранные языки, английский, испанский, французский. Готова помочь, обсудить проблемы сложного характера, проблемы в семье, с друзьями,с родителями, почему много одиноких людей.. и.м..д. В неком смысле психологическую поддержку. .. знаю что таких людей очень много, почти каждый, но не каждый готов обсудить свою проблему и находить развязку. .. все бояться, нет смысла в жизни, а почему мы находим смысол в страхе..?