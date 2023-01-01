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Париж
Профиль пользователя Carolina15

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О себе

Я тут, для интересного общение, иностранные языки, английский, испанский, французский. Готова помочь, обсудить проблемы сложного характера, проблемы в семье, с друзьями,с родителями, почему много одиноких людей.. и.м..д. В неком смысле психологическую поддержку. .. знаю что таких людей очень много, почти каждый, но не каждый готов обсудить свою проблему и находить развязку. .. все бояться, нет смысла в жизни, а почему мы находим смысол в страхе..?

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового

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🎮 Видеоигры💨 Кальян
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