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Париж
Париж
Профиль пользователя Carolina15
О себе
Я тут, для интересного общение, иностранные языки, английский, испанский, французский. Готова помочь, обсудить проблемы сложного характера, проблемы в семье, с друзьями,с родителями, почему много одиноких людей.. и.м..д. В неком смысле психологическую поддержку. .. знаю что таких людей очень много, почти каждый, но не каждый готов обсудить свою проблему и находить развязку. .. все бояться, нет смысла в жизни, а почему мы находим смысол в страхе..?
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового
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