Озёрск
Профиль пользователя cat_with_a_whip
О себе
Если говорить про свои интересы, то уважаем сериалы, игры настольные и компуктерные, пострелушек из оружия по картону, походы на природу, немножко манги и аниме.
И да, котики наше всё!
Кстати, у нас ничего не получится если ты не любишь животных. Ведь тогда нет и шанса, что ты полюбишь еще одно животное (меня)
@cat_with_a_whip
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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