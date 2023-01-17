Орск

Профиль пользователя Sasha007

О себе Слушаю разную музыку ,катаюсь на велосипеде ,работаю в строительной сфере,учусь на повара,кондитера,люблю смотреть сериалы,читать психологию ,природу и фоткать

Была в сети две недели назад

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