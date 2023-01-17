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Орск
Орск
Профиль пользователя Sasha007
О себе
Слушаю разную музыку ,катаюсь на велосипеде ,работаю в строительной сфере,учусь на повара,кондитера,люблю смотреть сериалы,читать психологию ,природу и фоткать
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр
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