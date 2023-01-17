Орск
Профиль пользователя Mila_la
О себе
Люблю: ходить в новые заведения, вкусно кушать, 💨.
Нравится: театральные постановки и кино, прогулки
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги
Не нравится:
💩 Странный юмор 🏢 Работа ✝️ Религия
События пользователя
Другие пользователи из города Орск
Ищешь друзей и компанию в городе Орск?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Орск.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.