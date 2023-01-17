Орск
Профиль пользователя Marsi
О себе
Люблю почилить и погулять по городу со стаканчиком кофе в руках , так же ищу друзей ) люблю помеломанить, и кофе кофе кофе и ещё раз кофе если вы не согласны что кофе это лучшее что могло случится с миром то согласитесь
Люблю фонк и такие группы как -кровосток ; полматери ; перекур
Так же увлекаюсь коллекционированием пинов )
Иногда могу позалипать на анимешку но анимешником назваться не могу
Шарю за импровизацию ; яой ( не пугайтесь , если вам не нравится эта тема то поднимать ее не буду) ; хаяо миядзаки)
Профиль обновлён 31 октября 2022 г.
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