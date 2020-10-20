Оренбург
Профиль пользователя Tuchka

фото пользователя Tuchka

О себе

Люблю "прогулки" на велосипеде

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Орск → активный отдых

Прокатиться на велосипеде

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Raven080
Омск → Другое

Найти друзей, с которыми можно поговорить на любые темы

Оренбург → Другое

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