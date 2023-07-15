Оренбург

Профиль пользователя Tier

О себе Люблю хард рок и хэппи хардкор, иногда хожу в спортзал, коньки, лыжи, санки). думаю что умею играть в файтинги и настолки

Был в сети на прошлой неделе

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