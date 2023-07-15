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Оренбург
Профиль пользователя Tier

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О себе

Люблю хард рок и хэппи хардкор, иногда хожу в спортзал, коньки, лыжи, санки). думаю что умею играть в файтинги и настолки

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт
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