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Оренбург
Оренбург
Профиль пользователя Tier
О себе
Люблю хард рок и хэппи хардкор, иногда хожу в спортзал, коньки, лыжи, санки). думаю что умею играть в файтинги и настолки
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт
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