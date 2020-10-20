Оренбург
Профиль пользователя Rita22

фото пользователя Rita22

О себе

Слушаю разную музыку, в основном русский рок и классику. Люблю гулять, читать, смотреть сериалы.

Профиль обновлён 13 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные

События пользователя

Самара → сходить на мероприятие

Сходить на экскурсию «Контрасты старого города»

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Buxster
Самара → Другое

Сходить на экскурсию "Рок и Волга"

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Оренбург

Ищешь друзей и компанию в городе Оренбург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Оренбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.