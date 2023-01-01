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Оренбург
Профиль пользователя RESVANSOUT

фото пользователя RESVANSOUT

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Оренбург → пообщаться

Оренбург Россия

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Rise

Москва → пообщаться

Интеллектуальных и творческих разговоров

Откликнулось 50 участников

маленькое фото пользователя Alexia

Саратов → пообщаться

Деградация (игры, аниме, дизайн, 3д, музыка, сериалы, инвестиции)

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя faceta

Новосибирск → пообщаться

Фэнтези, аниме, компы, электрогитары, металл, природу и тп

Откликнулось 8 участников

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Москва → пообщаться

Набираю людей в чат-беседу💭

Откликнулось 6 участников

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