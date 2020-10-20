⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Оренбург
Оренбург
Оренбург
Профиль пользователя natalie07
О себе
Большой любитель литературы (особенно британской классики), киноман, общительная, веселая и многое другое 😁
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба☣️ Токсичность🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🎭 Театр🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
Другие пользователи из города Оренбург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам