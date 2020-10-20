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Оренбург
Профиль пользователя natalie07

фото пользователя natalie07

О себе

Большой любитель литературы (особенно британской классики), киноман, общительная, веселая и многое другое 😁

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба☣️ Токсичность🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🎭 Театр🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика🍷 Алкоголь
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