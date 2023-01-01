Оренбург

Профиль пользователя Maxim343

О себе Обожаю биологию и фотографировать цветы и небо, готовлю вкусный кофе и чай, обожаю чай, дышу чаем, боготворю чай. Погнали в тренажёрку

Был в сети две недели назад

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