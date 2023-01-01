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Оренбург
Оренбург
Профиль пользователя Maxim343
О себе
Обожаю биологию и фотографировать цветы и небо, готовлю вкусный кофе и чай, обожаю чай, дышу чаем, боготворю чай. Погнали в тренажёрку
Был в сети две недели назад
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