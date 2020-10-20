Оренбург
Профиль пользователя Lia7
О себе
22 года ✌️ козерог
хотелось бы найти подруг или хотя бы просто человека близкого по духу 🧘♀️
Люблю различную музыку независимо от жанра (и кпоп, и рок, и поп, и классическую)
На ютубе чаще всего смотрю тру крайм истории, асмр и просто какие-нибудь развлекательные шоу.
Из жанров фильмов больше всего предпочитаю триллеры, детективы, фильмы, основанные на реальных событиях
сразу хочу сказать, что я интроверт, поэтому мне немного сложно/тяжело поначалу найти общий язык с новыми людьми
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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