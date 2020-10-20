Оренбург
Профиль пользователя Lera_11

фото пользователя Lera_11

О себе

Я умею практически всё

Профиль обновлён 13 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя PANDA_P
Москва → Другое

Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

маленькое фото пользователя persiq
Москва → Другое

Провожу исследование - почему ты здесь? :)

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