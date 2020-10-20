Оренбург
Профиль пользователя Kris_v
О себе
Привет, хочу найти общение..
Возможно , кто-то захочет мне написать , и я буду только за !
Профиль обновлён 26 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 🏫 Учеба
Не нравится:
💰 Бизнес 📺 Политика ☣️ Токсичность ✝️ Религия
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