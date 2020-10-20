Оренбург
Профиль пользователя Knoppa

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О себе

Бегаю, зимой катаюсь на борде) увлекаюсь архитектурой

Профиль обновлён 4 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор ✝️ Религия
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