Оренбург
Профиль пользователя Julia2603
О себе
Занимаюсь спортом, катаюсь на велосипеде, самокате.
Музыку люблю любую.
Общительная, веселая, люблю ходить в кино, кафе.
Профиль обновлён 2 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 💰 Бизнес
Не нравится:
☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 🏫 Учеба ✝️ Религия
События пользователя
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