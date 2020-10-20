Оренбург
Профиль пользователя Ivanga
О себе
Увлекаюсь всем понемного, посмотреть фильмы сериалы, поиграть в игры, как настолки так и видео, сноуборд, велосипед, сапы, туризм, теннис.
Вечно пьяный, доблестный Айвенго, смешной оригинальный, необыкновенный
Профиль обновлён 9 июля 2023 г.
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