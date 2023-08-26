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Оренбург
Профиль пользователя Fadna

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О себе

Нравится би2,зеленый апельсин, мельница,звери,зарубежная музыка 70-х, леди гага, шакира, риана, к-поп, дима билан, музиклы и многое другое.
Фильмы, сериалы, аниме.
Художник, занимаюсь тату, мехенди, преподаванием изо и народного творчества, ведущая на мероприятиях.
Люблю цветы, сладости, встречи, маки, личи, пробовать новые блюда, разговоры часами. Могу внезапно сорваться и уехать на природу или на концерт любимой группы. Могу всю ночь творить и весь день спать.
Могу позвать с собой за час до мероприятия и сама сорваться по первому зову. Люблю цветы, получать и дарить подарки, животных и все виды творчества. Ценю искренних, душевных и добрых людей.
Стараюсь рости и идти вперёд.
Люблю хорошо работать и отлично отдыхать. За, взаимное уважение.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры

События пользователя

Оренбург → прогуляться, перекусить

Попробовать новое осеннее меню в Он кофе ,поболтать.

Оренбург → другое

Аниме, музыка, творчество, кино, путешествия, фестивали.

маленькое фото пользователя Katelyn
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Нижний Новгород → пообщаться

Интересов много в разных сферах: кино, психология, путешествия и т.д.

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Dasha_belkova

Оренбург → прогуляться, перекусить

Пойти погулять, пообщаться, посидеть где-то может

Откликнулся 1 участник

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