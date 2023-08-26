Оренбург
Профиль пользователя Fadna
О себе
Нравится би2,зеленый апельсин, мельница,звери,зарубежная музыка 70-х, леди гага, шакира, риана, к-поп, дима билан, музиклы и многое другое.
Фильмы, сериалы, аниме.
Художник, занимаюсь тату, мехенди, преподаванием изо и народного творчества, ведущая на мероприятиях.
Люблю цветы, сладости, встречи, маки, личи, пробовать новые блюда, разговоры часами. Могу внезапно сорваться и уехать на природу или на концерт любимой группы. Могу всю ночь творить и весь день спать.
Могу позвать с собой за час до мероприятия и сама сорваться по первому зову. Люблю цветы, получать и дарить подарки, животных и все виды творчества. Ценю искренних, душевных и добрых людей.
Стараюсь рости и идти вперёд.
Люблю хорошо работать и отлично отдыхать. За, взаимное уважение.
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